Съдружници в дружество сключиха спогодба, която урежда множество взаимни претенции, станали предмет на общо 5 съдебни и 3 изпълнителни дела. С одобряването на спогодбата от Апелативния съд във Варна се уреждат отношенията по 4 спора, повдигнати пред Окръжен съд - Варна (две от решенията са обжалвани пред апелативната инстанция), търговски спор пред съда в германския град Котбус и 3 изпълнителни дела, образувани пред двама частни съдебни изпълнители във Варна. Развръзката дойде след успешна медиационна процедура.Постоянно пребиваваща в България чужда гражданка и съпругът били съдружници в дружество. Мъжът е собственик на имот в Германия, в който бил изграден ветрогенератор, присъединен към електропреносната мрежа. Между двамата възникнали поредица правни спорове, свързани с владението и ползването на имота, с оперирането на съоръжението и получаването на плащанията за произведената електроенергия. За разрешаването им през последните години били заведени няколко дела във Варна и едно в германския град Котбус. Само в Германия цената на исковете надхвърля 500 хиляди евро.По едно от производствата пред Апелативния съд съставът насочи страните към медиация. Проведени били 3 медиационни срещи. В резултат на одобреното споразумение по две въззивни търговски дела, Апелативен съд – Варна обезсили първоинстанционните решения и прекрати производствата. Разпоредено бе и връщане на половината от внесените държавни такси.По силата на постигнатата след взаимни отстъпки договорка, страните се споразумяват по споровете, като депозират молби пред всички съдилища, пред които делата са висящи и пред двамата частни съдебни изпълнители. Оттеглят се и жалбите до прокуратурата, по които са образувани преписки. Бившите съпрузи се договорили занапред да нямат взаимни парични претенции, тъй като те са удовлетворени.Постигнатият с една спогодба резултат, относим по няколко дела в две държави, показва нарастващата ефективност на медиацията, приложена в съдебна фаза. Само по две от производствата до този момент са проведени общо 17 открити и закрити съдебни заседания. Постигнатото между страните споразумение урежда отношения, породили спорове на обща левова равностойност на 1 779 105 лева. Спогодби като настоящата, постигнати чрез медиация, спестяват на спорещите задължението да внасят занапред съдебни такси за разглеждане на делата, снижават разходите им за адвокатско представителство и намаляват съдебната натовареност.От началото на съществуването си на 11.11.2015 г. досега Съдебният център по медиация към района на Окръжен съд – Варна е разгледал общо 980 заявления по препратени дела от Районния, Окръжния и Апелативния съд във Варна. По тях са постигнати 242 спогодби, с обща сума на материалните интереси от 4 046 619 лева.По силата на законовите изменения в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в ДВ бр. 55 от 8 юли 2025г., се въведе задължение за страните по граждански и търговски дела да участват лично в информационна среща за процедура по медиация, когато са задължени за това от съда. По силата на ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ГПК новата процедура се прилага за производства, образувани след влизането на закона в сила (11 юли 2025 г.). Законодателят изрично е предвидил заварените при влизането на закона в сила съдебни производства да се довършват по досегашния ред.