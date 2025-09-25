ЗАРЕЖДАНЕ...
Апелативният съд във Варна постигна уникална спогодба, сложила край на дела за над 1,5 млн. лв.
Постоянно пребиваваща в България чужда гражданка и съпругът били съдружници в дружество. Мъжът е собственик на имот в Германия, в който бил изграден ветрогенератор, присъединен към електропреносната мрежа. Между двамата възникнали поредица правни спорове, свързани с владението и ползването на имота, с оперирането на съоръжението и получаването на плащанията за произведената електроенергия. За разрешаването им през последните години били заведени няколко дела във Варна и едно в германския град Котбус. Само в Германия цената на исковете надхвърля 500 хиляди евро.
По едно от производствата пред Апелативния съд съставът насочи страните към медиация. Проведени били 3 медиационни срещи. В резултат на одобреното споразумение по две въззивни търговски дела, Апелативен съд – Варна обезсили първоинстанционните решения и прекрати производствата. Разпоредено бе и връщане на половината от внесените държавни такси.
По силата на постигнатата след взаимни отстъпки договорка, страните се споразумяват по споровете, като депозират молби пред всички съдилища, пред които делата са висящи и пред двамата частни съдебни изпълнители. Оттеглят се и жалбите до прокуратурата, по които са образувани преписки. Бившите съпрузи се договорили занапред да нямат взаимни парични претенции, тъй като те са удовлетворени.
Постигнатият с една спогодба резултат, относим по няколко дела в две държави, показва нарастващата ефективност на медиацията, приложена в съдебна фаза. Само по две от производствата до този момент са проведени общо 17 открити и закрити съдебни заседания. Постигнатото между страните споразумение урежда отношения, породили спорове на обща левова равностойност на 1 779 105 лева. Спогодби като настоящата, постигнати чрез медиация, спестяват на спорещите задължението да внасят занапред съдебни такси за разглеждане на делата, снижават разходите им за адвокатско представителство и намаляват съдебната натовареност.
От началото на съществуването си на 11.11.2015 г. досега Съдебният център по медиация към района на Окръжен съд – Варна е разгледал общо 980 заявления по препратени дела от Районния, Окръжния и Апелативния съд във Варна. По тях са постигнати 242 спогодби, с обща сума на материалните интереси от 4 046 619 лева.
По силата на законовите изменения в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в ДВ бр. 55 от 8 юли 2025г., се въведе задължение за страните по граждански и търговски дела да участват лично в информационна среща за процедура по медиация, когато са задължени за това от съда. По силата на ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ГПК новата процедура се прилага за производства, образувани след влизането на закона в сила (11 юли 2025 г.). Законодателят изрично е предвидил заварените при влизането на закона в сила съдебни производства да се довършват по досегашния ред.
