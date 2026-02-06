Апелативният съд във Варна се произнесе по убийство в кв. "Аспарухово"
©
Делото пред въззивния съд бе образувано след подадени жалба от подсъдимия и протест от прокуратурата.
Страхил Я. и Светлозар Р. били роднини, но не били в добри отношения.
На 02.05.2023 г. срещнали случайно на улицата. Скарали се, а подсъдимият нанесъл на братовчед си удари, а притискайки шията и гръдния му кош, възпретяствал дишането му. Разпрата между мъжете била видяна от свидетели. Очевидец опитал да помогне, но Светлозар Р. бил починал. Съдебните медици установили, че смъртта му е предизвикана от задушаване. Тези факти били установени и чрез експертизи на иззети видеозаписи от охранителни камери и от разпознавания от свидетели.
Няма данни, че пострадалият е нападнал подсъдимия, а точно обратното. По тялото на Страхил Я. са констатирани само повърхностни наранявания, в резултат на защитни действия от страна на починалия. При допълнителен разпит пред Апелативния съд на вещите лица, изготвили съдебно-медицинската експертиза на жертвата, категорично се потвърди причината за смъртта, както и директният принос на подсъдимия за настъпването й.
Първата инстанция е отмерила наказанието под средния размер, като е отдала превес на смекчаващите отговорността обстоятелства: чистото съдебно минало, добрите характеристични данни и трудовата ангажираност на подсъдимия. Окръжният съд го е оправдал по обвинението убийството да е извършено с особена жестокост. Това е предизвикало протеста на прокуратурата. И горестоящият съд не намира, че стореното от подсъдимия отговаря на този квалифициращ белег. За да е той налице, съдебната практика изисква нанасяне на множество и много силни удари в множество различни жизненоважни зони на тялото. В случая липсват и признаците на изключителна ярост, ожесточение, отмъстителност или садизъм. Апелативната инстанция отхвърли и тезата на защитата, че смъртта на починалия не е причинена от действията на подсъдимия. Като намери протеста и жалбата за неоснователни, втората инстанция не намери доводи за изменение на проверяваната присъда.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Коцев разговаря със здравния министър за МБАЛ "Св. Анна" – назнач...
20:19 / 04.02.2026
Кметът на Варна Благомир Коцев коментира сагата с Окръжна болница...
21:42 / 03.02.2026
Варна в челната тройка по разрешителни за строеж
16:28 / 03.02.2026
Морски плаж Кабакум - Север е почистен от нефтопродукти
18:52 / 02.02.2026
Жена от Добрич попадна в болницата, след като се блъсна край Лети...
16:46 / 02.02.2026
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.