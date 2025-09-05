Сподели close
Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“ спрямо 24- годишен мъж. На 4 септември тази година във Варна, той е бил привлечен като обвиняем за държане с цел разпространение на три вида високорискови наркотични вещества. При претърсвания на пет адреса, които обвиняемият обитава или само ползва, разследващите намерили значителни количества забранени вещества – 204 грама метамфетамин, 325 грама марихуана и 140 грама кокаин.

Според Наказателния кодекс, деянието е тежко умишлено и предвидената санкция за него е "лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

Държавното обвинение защити искането си за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“ с доводите, че младият мъж не пребивава на постоянния си адрес, не работи и няма други легални доходи, а намерите количества наркотици са в значителни количества.

Защитата на 24- годишния мъж поиска по-лека мярка за неотклонение, като изтъкна, че той е наркозависим, съдействал е на разследващите органи, освен това има дете, за което се грижи. Според адвоката на младия мъж липсвали и безспорни доказателства, че той е автор на престъплението. Освен това бил и с чисто съдебно минало. Полагал труд, но предвид кратния срок, в който е било насрочено съдебното заседание, защитата не успяла да осигури доказателства за твърдението.

След като изслуша становищата на страните, Варненският окръжен съд прецени, че са изпълнени законовите изисквания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Макар и в начален етап, по делото са събраните достатъчно доказателства, които да обосновават подозрението на прокуратурата за съпричастност на 24-годишния мъж към престъплението, за което е привлечен като обвиняем. За съда е изпълнено и другото законово изискване - съществува риск той да извърши престъпление или да се укрие. Този извод се извежда от откритите различни наркотични вещества, в количества на приблизителна стойност 27 730 лева. Съдът не прие като довод за определяне на по-лека мярка факта, че обвиняемият е баща на малолетно дете, тъй като той не е единственият, който се грижи за него. За съда съществува риск от извършване на престъпление, тъй като делото е в начален етап и предстои разпит на много свидетели. Обяснението, че е наркозависим е още една причина в подкрепа на опасенията на съда – мъжът, за да си набави за себе си забранени вещества би могъл да извърши друго деяние.

Поради всички изложени съображения Варненският окръжен съд определи, че към момента най-подходящата мярка за неотклонение спрямо 24-годишния мъж се явява най-тежката, а именно задържане под стража.

Определението на съда подлежи на обжалване.