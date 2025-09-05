Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“ спрямо 24- годишен мъж. На 4 септември тази година във Варна, той е бил привлечен като обвиняем за държане с цел разпространение на три вида високорискови наркотични вещества. При претърсвания на пет адреса, които обвиняемият обитава или само ползва, разследващите намерили значителни количества забранени вещества – 204 грама метамфетамин, 325 грама марихуана и 140 грама кокаин.Според Наказателния кодекс, деянието е тежко умишлено и предвидената санкция за него е "лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.Държавното обвинение защити искането си за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“ с доводите, че младият мъж не пребивава на постоянния си адрес, не работи и няма други легални доходи, а намерите количества наркотици са в значителни количества.Защитата на 24- годишния мъж поиска по-лека мярка за неотклонение, като изтъкна, че той е наркозависим, съдействал е на разследващите органи, освен това има дете, за което се грижи. Според адвоката на младия мъж липсвали и безспорни доказателства, че той е автор на престъплението. Освен това бил и с чисто съдебно минало. Полагал труд, но предвид кратния срок, в който е било насрочено съдебното заседание, защитата не успяла да осигури доказателства за твърдението.След като изслуша становищата на страните, Варненският окръжен съд прецени, че са изпълнени законовите изисквания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Макар и в начален етап, по делото са събраните достатъчно доказателства, които да обосновават подозрението на прокуратурата за съпричастност на 24-годишния мъж към престъплението, за което е привлечен като обвиняем. За съда е изпълнено и другото законово изискване - съществува риск той да извърши престъпление или да се укрие. Този извод се извежда от откритите различни наркотични вещества, в количества на приблизителна стойност 27 730 лева. Съдът не прие като довод за определяне на по-лека мярка факта, че обвиняемият е баща на малолетно дете, тъй като той не е единственият, който се грижи за него. За съда съществува риск от извършване на престъпление, тъй като делото е в начален етап и предстои разпит на много свидетели. Обяснението, че е наркозависим е още една причина в подкрепа на опасенията на съда – мъжът, за да си набави за себе си забранени вещества би могъл да извърши друго деяние.Поради всички изложени съображения Варненският окръжен съд определи, че към момента най-подходящата мярка за неотклонение спрямо 24-годишния мъж се явява най-тежката, а именно задържане под стража.Определението на съда подлежи на обжалване.