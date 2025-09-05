ЗАРЕЖДАНЕ...
Арест за мъж, държал наркотици за над 27 бона във Варна
©
Според Наказателния кодекс, деянието е тежко умишлено и предвидената санкция за него е "лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.
Държавното обвинение защити искането си за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“ с доводите, че младият мъж не пребивава на постоянния си адрес, не работи и няма други легални доходи, а намерите количества наркотици са в значителни количества.
Защитата на 24- годишния мъж поиска по-лека мярка за неотклонение, като изтъкна, че той е наркозависим, съдействал е на разследващите органи, освен това има дете, за което се грижи. Според адвоката на младия мъж липсвали и безспорни доказателства, че той е автор на престъплението. Освен това бил и с чисто съдебно минало. Полагал труд, но предвид кратния срок, в който е било насрочено съдебното заседание, защитата не успяла да осигури доказателства за твърдението.
След като изслуша становищата на страните, Варненският окръжен съд прецени, че са изпълнени законовите изисквания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Макар и в начален етап, по делото са събраните достатъчно доказателства, които да обосновават подозрението на прокуратурата за съпричастност на 24-годишния мъж към престъплението, за което е привлечен като обвиняем. За съда е изпълнено и другото законово изискване - съществува риск той да извърши престъпление или да се укрие. Този извод се извежда от откритите различни наркотични вещества, в количества на приблизителна стойност 27 730 лева. Съдът не прие като довод за определяне на по-лека мярка факта, че обвиняемият е баща на малолетно дете, тъй като той не е единственият, който се грижи за него. За съда съществува риск от извършване на престъпление, тъй като делото е в начален етап и предстои разпит на много свидетели. Обяснението, че е наркозависим е още една причина в подкрепа на опасенията на съда – мъжът, за да си набави за себе си забранени вещества би могъл да извърши друго деяние.
Поради всички изложени съображения Варненският окръжен съд определи, че към момента най-подходящата мярка за неотклонение спрямо 24-годишния мъж се явява най-тежката, а именно задържане под стража.
Определението на съда подлежи на обжалване.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Петков: Децата на Коцев трябва да гледат как баща им го хапят дър...
19:16 / 02.09.2025
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.