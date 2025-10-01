Българинът е "над нещата" и не му пука, е стара максима. Поредното доказателство за нея идва от Девня, където вчера блюстителите на реда спрели кола за проверка, и се натъкнали на стар познайник на органите на реда, който шофирал без книжка, тъй като тя е отнета за 1 година, заради провинения.Водачът - на 31 години, е задържан за срок до 24 часа в РУ Девня.