Арести във Варна! Задържаха трима мъже за кражби на коли
Трима обвиняеми за организиране, ръководене и участие в престъпна група, занимавала се с клониране и контрабанда на противозаконно отнети автомобили, са задържани под стража. През изминалите почивни дни, в Окръжен съд – Варна бяха внесени искания от страна на Окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо четирима мъже. Уважени бяха три от тези искания и в ареста са оставени П.И. (61 г.), С.Н. (58 г.) и И.Д. (48 г.). За четвъртия участник – П.Н. (35 г.), е определено да търпи мярка за неотклонение "домашен арест“, предвид чистото му съдебно минало и по-краткия период на участие в организираната престъпна група.
Досъдебното производство за дейността на й е започнато в началото на 2026 година под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна, като в хода на разследването е установено, че групата е действала от март 2024 година до настоящия момент на територията на цялата страна. Престъпната организация се занимавала с клониране на противозаконно отнемани автомобили и тяхната контрабанда към страни от Близкия Изток и Турция, като част от превозните средства оставали и на територията на България.
В резултат от претърсванията, извършвани на територията на няколко населени места в страната, са иззети неистински регистрационни табели, пълномощни и неистински документи за установяване на произход на моторните превозни средства. Иззети са и технически средства за обработка и преработка на индивидуализиращи номера на автомобилите, както и 12 грама кокаин, празни пакетчета и електронна везна.
И.Д. е привлечен към наказателна отговорност и за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение – престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК.
Работата по документиране и доказване на извършените от организираната престъпна група престъпления продължава. Към материалите по делото са приобщени и такива от други досъдебни производства от страната.
