25-годишен жител на Белослав се озова вчера в ареста на Второ РУ. Младият мъж е установен като извършител на кражба на лек автомобил, а справката в масивите на вътрешното ведомство показва, че е криминално проявен и осъждан.Ден по-рано в полицейското управление бил получен сигнал за изчезналата кола. Бързата реакция на криминалистите довела до установяване на МПС-то и задържане на извършителя. Лекият автомобил е върнат на собственика си, а срещу крадецът е започнато досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.От там допълниха, че два автомобила с прекратени регистрации, са засечени вчера, докато са се движили в Игнатиево и на пътен възел "Летище“. Полицаите от РУ Аксаково са образували заявителски материали по случаите. Установено е, че водачите им – на 32 и 35 години, не са сключили "Гражданска застраховка“ на леките си коли.