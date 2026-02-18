Ало-измамник, мамил край Варна, е установен и арестуван, докладваха от полицията в морския град.От там допълниха, че досъдебно производство за две телефонни измами е образувано срещу 20-годишен жител на град Левски, област Плевен. Мъжът е установен и задържан след получени сигнали от с. Водица и град Игнатиево.Бързата реакция на криминалистите довела до залавяне на измамника, който е първия случай е взел над 10 000 евро, 3200 лева, 4 златни и два сребърни пръстена, както и златен синджир. Във втория случай още 10 000 евро са били получени от пострадалия тъжител.Схемата, в която са били въведени в заблуждение собствениците на инкриминираните вещи, е добре позната – представяйки се за полицейски служител.Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.