Безупречна, прецизна, хладнокръвна и професионално изпипана до последния детайл операция срещу разпространението на наркотични вещества проведоха снощи криминалисти от варненската полиция, съобщиха от пресцентъра на МВР в морския град.Клиент е задържан по време на сделка с високорискови опиати. Закупеното количество дрога значително надвишава стандартните дози за употреба.Минути по-късно полицаите щракнаха белезници и на 27-годишен варненец, продавачът в сделката. Младият мъж се оказал многократно осъждан и с богата криминална биография: преди 8 години е бил задържан за притежание на опиати; същата година е засечен да шофира след употреба на наркотици; през 2019 г. е задържан за разпространение на забранени субстанции, а последните действия са се повторили и през 2022 г.След ареста му снощи е последвало претърсване на автомобила и дома му, където служителите на реда намерили и иззели над 20 000 евро, електронна везна, голямо количество суха тревиста маса и кристали, разпределени на дози.Действията по разследване продължават под надзора на Окръжна прокуратура. Предстои изготвяне на експертна справка за установяване на точния вид и количество на иззетите наркотични вещества.По случая е образувано досъдебно производство, а извършителят е задържан за срок до 24 часа.