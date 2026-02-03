Двама криминално проявени и осъждани - на 24 и 40 години, са заловени от екип на Първо РУ. След бързи действия на униформените мъжете са установени, като извършители на кражба на кабели от шахта от старо трасе на железопътни превози.Полицаите са се отзовали мигновено след подаден сигнал на тел. 112, половин час след полунощ, във вчерашния ден.Рецидивистите са задържани за срок до 24 часа, а за случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство.