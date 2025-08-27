Грабеж на лек автомобил и два броя ръчни часовника са извършили трима мъже и една жена – известни на полицията, в Суворово.Вчера пострадалият е подал сигнал в РУ Девня и светкавичните действия на униформените довели до установяване и задържане на извършителите.По случая е образувано досъдебно производство, което се води под наблюдение на прокуратурата.