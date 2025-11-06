Мъж на 38 години, с досие в МВР, е задържан за кражба във Варна. Вчера около обяд е подаден сигнал от управител на магазин в голям търговски център, за откраднато яке, от неизвестен извършител. Униформените установили и задържали грабителя. По случая е образувано бързо производство, а мъжът е задържан в ареста за срок до денонощие, съобщиха от полицията в морския град.От там допълниха, че криминално проявен е в ареста на Първо РУ, след извършена от него кражба на козметични продукти. Мъжът на 26 години е посегнал на изложените в магазин стоки, а малко по- късно е подаден сигнал от служител на фирмата за изчезналите артикули. Образувано е досъдебно производство по случая, а нарушителят е задържан за срок до 24 часа.