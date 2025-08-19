В резултат на предприети незабавни полицейски действия на служителите на Първо РУ е задържан 23-годишен, жител на Нови пазар за извършена от него кражба.Вчера младежът - познат на органите на реда и осъждан, се е озовал в ареста за срок до денонощие, след като е направил опит за кражба, чрез срязване, на 180 метра кабели от локомотивно депо.По случая е образувано досъдебно производство по чл. 195, ал. 1, т.4, във връзка с чл. 18 от НК