При извършване на полицейска проверка от служители на Криминална полиция към Първо РУ е задържан за срок до 24 часа, 31-годишен мъж.

У него служителите на реда намерили и иззели полиетиленови пликчета, съдържащи изключително опасните и смъртоносни фентанил и метамфетамин, както и марихуана.

Срещу нарушителят е образувано досъдебно производство.