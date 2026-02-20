При извършване на полицейска проверка от служители на Криминална полиция към Първо РУ е задържан за срок до 24 часа, 31-годишен мъж.У него служителите на реда намерили и иззели полиетиленови пликчета, съдържащи изключително опасните и смъртоносни фентанил и метамфетамин, както и марихуана.Срещу нарушителят е образувано досъдебно производство.