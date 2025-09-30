ЗАРЕЖДАНЕ...
Арестуваха мъж във Варна, държал наркотици в хладилна витрина в бистро
Представителят на Апелативната прокуратура наблегна на опасността от извършване на престъпление, предвид предходната съдимост на лицето и гласните доказателства. Месец преди деянието, за което е привлечен, мъжът не само е държал, но и е продавал наркотици, както от адреса, на който живее, така и от местоработата си.
Защитата посочи значението на конкретната дата, визирана в обвинението и подчерта, че на този етап от производството не може да има промяна в характера на обвинението. Обвиняемият не се разграничава от инкриминираните наркотични вещества, но само страхът от евентуално осъждане не може да предпоставя риск от осъществяване на престъпление, заяви адвокатът.
Съдът съобрази, че Даниел К. е привлечен за тежко умишлено престъпление. Събраните доказателства не разколебават извода за съпричастността му. В дома и на работното му място са открити множество пликчета с кристално вещество и марихуана. Експертна справка е установила метамфетамин и канабис. Свидетел е купил от обвиняемия забранена субстанция непосредствено преди задържането му.
Реалната опасност от извършване на престъпление въззивният съд изведе от обремененото съдебно минало на обвиняемия. Той е трикратно осъждан, два пъти – за престъпления, свързани с наркотици. 3-месечният престой в ареста по настоящото производство не е достатъчен, за да сведе риска да осъществи престъпление до такава степен, че да наложи по-лека мярка за неотклонение.
С тези аргументи Апелативен съд – Варна потвърди определението на първата инстанция за оставането на Даниел К. под стража. Съдебният акт е окончателен.
