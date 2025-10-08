При специализираната полицейска операция е задържан 33-годишен варненец, рецидивист. В рамките на акцията служителите на реда предприели претърсване в дома му, където намерили и иззели метамфетамин, приготвен на дози, фентанил, електронна везна и известно количество метадон.Действията по разследването продължават в рамките на образуваното досъдебно производство, под наблюдение на прокуратурата.Вчера, при извършване на полицейска проверка от служители на Криминална полиция към Четвърто РУ, е задържан за срок до 24 часа 18-годишен младеж. У него служителите на реда намерили и иззели гриндер, два вейпа със синтетичен канабиноид и марихуана. Срещу нарушителя е образувано бързо производство.