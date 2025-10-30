Вчера, след незабавни полицейски действия, в ареста е задържан 26-годишен немски гражданин. Мъжът е извършил кражба, на саксия с цвете, от фоайето на жилищна сграда в Св. Св. Константин и Елена. Туристът е в ареста на Пето РУ за срок до 24 часа, а срещу него е образувана преписка. Скъпото цвете е върнато на тъжителката.Вчера, служители на РУ Девня, установили и задържали 19-годишен младеж, жител на с. Тополи. В ранния следобед, мъжът е откраднал яке, в което е имало портмоне с документи, пари и дебитни карти, оставени в лек автомобил, паркиран в района на с. Падина. Посегателят бил отведен в ареста, а инкриминираните вещи приложени към образуваното досъдебно производство.Още една кражба е разкрита във вчерашния ден от криминалисти на Първо РУ. Преди месец в полицията бил подаден сигнал за кражба на хранителни стоки от супермаркет в централната част на града. Оперативно-издирвателните действия на служителите на реда довели до установяване и задържане на извършителя – 44 – годишен жител на Белослав, известен на МВР. По случая е образувано досъдебно производство.