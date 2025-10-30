Арестуваха немски турист заради нелепа кражба във Варна
Вчера, служители на РУ Девня, установили и задържали 19-годишен младеж, жител на с. Тополи. В ранния следобед, мъжът е откраднал яке, в което е имало портмоне с документи, пари и дебитни карти, оставени в лек автомобил, паркиран в района на с. Падина. Посегателят бил отведен в ареста, а инкриминираните вещи приложени към образуваното досъдебно производство.
Още една кражба е разкрита във вчерашния ден от криминалисти на Първо РУ. Преди месец в полицията бил подаден сигнал за кражба на хранителни стоки от супермаркет в централната част на града. Оперативно-издирвателните действия на служителите на реда довели до установяване и задържане на извършителя – 44 – годишен жител на Белослав, известен на МВР. По случая е образувано досъдебно производство.
