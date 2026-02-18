Полицаи от Трето РУ задържаха за срок до 24 часа непълнолетен варненец. Детето е било спипано в момента на приготвяне за изнасяне на множество метални предмети от разбити мази в жилищен блок в квартал "Владислав Варненчик“.По случая е образувано досъдебно производство, към което са приобщени инкриминираните вещи, информираха от пресцентъра на МВР в морския град.