Непълнолетен варненец, шофирал мотопед, е отведен в ареста, информираха от пресцентъра на полицията в морския град.Вчера около обяд младежът е спрян за рутинна проверка. Инспекцията показала, че возилото е без регистрация, а водачът отказал да му бъде направена проба за употреба на наркотици и техните аналози.На младежа е издаден талон за медицинска изследване, но той отказал и него.По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.