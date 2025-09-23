Преди дни служителите на ОД на МВР - Варна спрели за проверка петима мъже, водачи на леки автомобили. Мъжете са съответно на 22, 30, 33, 34 и 35-годишна възраст, съобщиха от пресцентъра на полицията в морския град.При последвалата инспекция с техническо средство дръгтест, се оказало, че те са под въздействие на наркотични вещества - метамфетамин, амфетамин и канабис.Нарушителите са задържани за срок до 24 часа, а по случаите са образувани две бързи и три досъдебни производства.