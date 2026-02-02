В първия ден на февруари, рано сутринта на централен варненски булевард, служители на Първо РУ са спрели за проверка лек автомобил. Водачът му – 59-годишен жител на морската столица, е отказал да му бъде направен тест за наличие на алкохол в издишания въздух, както и да му бъде извършено лабораторно изследване. Справка в масивите на полицията показала, че мъжът е известен на МВР и вече е бил наказван по административен ред за същото деяние. По случая е образувано досъдебно производство и шофьорът е задържан за срок до 24 часа.С 1,63 промила алкохол в издишания въздух се оказал варненец на 50 години, който управлявал лек автомобил. Преди дни, полицаите от Трето РУ направили инспекцията, около полунощ и завели водача в болнична лаборатория, за изследване. Задържан е за срок до 24 часа, колата му е предадена на специализиран паркинг на МВР и срещу него е образувано бързо производство.Друг водач, на товарен автомобил, бил проверен отново в края на отминалия месец и алкотестът отчел 1,97 промила спиртни напитки, в издишания въздух. 41-годишния нарушител е жител на Дъбравино и е задържан в ареста на Четвърто РУ, за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.А в последния ден на януари, късно през нощта, жител на Суворово е засечен да шофира с над 2,5 промила алкохол, в родния си град.Служителите на РУ Девня установили, че нарушителят – 48-годишен е неправоспособен. По случая е образувано бързо производство.В хода на проверки, предприети от униформени на РУ Провадия и Четвърто РУ, спрели водачи на два леки автомобила на 33 и 27- годишна възраст. Направените тестове с наркодрегер показали, че мъжете са седнали зад волана на управляваните от тях коли, след употреба на психоактивни вещества - амфетамин и метамфетамин. Нарушителите били отведени в полицейските арести за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи производства, разследването по които продължава под наблюдението на прокуратурата.