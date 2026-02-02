Арестуваха половин дузина варненци заради алкохол и наркотици
С 1,63 промила алкохол в издишания въздух се оказал варненец на 50 години, който управлявал лек автомобил. Преди дни, полицаите от Трето РУ направили инспекцията, около полунощ и завели водача в болнична лаборатория, за изследване. Задържан е за срок до 24 часа, колата му е предадена на специализиран паркинг на МВР и срещу него е образувано бързо производство.
Друг водач, на товарен автомобил, бил проверен отново в края на отминалия месец и алкотестът отчел 1,97 промила спиртни напитки, в издишания въздух. 41-годишния нарушител е жител на Дъбравино и е задържан в ареста на Четвърто РУ, за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
А в последния ден на януари, късно през нощта, жител на Суворово е засечен да шофира с над 2,5 промила алкохол, в родния си град.
Служителите на РУ Девня установили, че нарушителят – 48-годишен е неправоспособен. По случая е образувано бързо производство.
В хода на проверки, предприети от униформени на РУ Провадия и Четвърто РУ, спрели водачи на два леки автомобила на 33 и 27- годишна възраст. Направените тестове с наркодрегер показали, че мъжете са седнали зад волана на управляваните от тях коли, след употреба на психоактивни вещества - амфетамин и метамфетамин. Нарушителите били отведени в полицейските арести за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи производства, разследването по които продължава под наблюдението на прокуратурата.
