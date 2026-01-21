В рамките на специализирана полицейска операция на служители от ОД на МВР – Варна, е задържано лице, разпространяващо наркотични вещества.При проведените действия са установени и иззети марихуана, синтетични канабиноиди и диазотен оксид (райски газ).Лицето е задържано по надлежния ред, като материалите по случая са докладвани и предадени на компетентната прокуратура. Работата по случая продължава.