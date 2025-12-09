Вчера около 14.45 часа в с. Изворско, служителите на РУ Аксаково, спрели за проверка лек автомобил, шофиран от 40-годишен тамошен жител. Мъжът е представил неистинско свидетелство за управление на МПС, направено по гръцки образец.Нарушителят е задържан в районното управление за срок до 24 часа и срещу него се води бързо производство.В хода на проверка, предприета във вчерашния ден, криминалисти от сектор "Престъпления свързани с МПС“ установили двама, известни на МВР варненци, които незаконно проникнали в лек автомобил. Служителите на реда задържали извършителите – на 43 и 50 годишна възраст, за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава под наблюдението на прокуратурата.