Арестуваха шофьор след голям запой във Варна
Когато количеството надхвърли 0,5 промила, говорим за състояние на интоксикация. При това количество алкохол самочувствието се повишава, но човекът проявява подчертано забавени реакции. Появяват се нарушения на равновесието, липса на двигателна координация, липса на реакция при опасност.
В случай на съдържание на алкохол от 1 до 2 промила се появяват раздразнителност, загуба на концентрация, липса на логическо мислене и проблеми с предвиждането на ситуации. Кръвното налягане се повишава значително, а сърдечната честота се увеличава.
Шофирането с над 1,2 промила алкохол в кръвта в България е престъпление по Наказателния кодекс (чл. 343б), а не просто административно нарушение. Наказанието е лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 200 до 1000 лв., съчетано с отнемане на книжката и възможно конфискуване на автомобила.
