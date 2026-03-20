Бързо производство са образували полицаите от Четвърто РУ, вчера. То е срещу 39 – годишен, варненец, познат на полицията с хулигански прояви.Криминално проявеният мъж, който вчера в района на местност "Карантината“ управлявал лек автомобил, бил спрян за рутинна проверка. В хода на инспекцията, мъжът отказал да му бъде направен тест за употреба на наркотични вещества, както с техническо средство, така и в болнична лаборатория.Извършена справка в системата на МВР показала, че нарушителят вече е бил санкциониран за същото деяние.