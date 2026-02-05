Трима варненци са задържани от полицията в морския град, като срещу тях са повдигнати обвинения, които са с изключително тежки наказания - по чл.354 А, ал. 1 от НК, което е лишаване от свобода от 2 до 8 години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, а за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до 6 години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.Случаят е от тези дни, когато в късните часове в кв.“Владислав Варненчик“ е спрян лек автомобил за извършване на проверка. В колата са били трима мъже, като у тях униформените намерили няколко пластмасови шишенца и електронна цигара, съдържащи високорискови наркотични вещества, според изготвените експертни справки. Процесуално-следствените действия продължили и в дома на един от нарушителите, където криминалистите намерили над 12 000 евро.От пресцентъра на МВР в морския град дзопълниха, че през последните дни, служителите на реда извършили проверка на трима мъже, у които намерили и иззели метамфетамин, марихуана и фентанил, видно от направените експертни справки. Нарушителите били задържани в ареста за срок до 24 часа. Срещу мъжете - на 18, 32 и 36 години са образувани бързи производства, разследването по които продължава под наблюдение на прокуратурата.