Арестуваха за наркотици трима във Варна, грози ги години затвор
Случаят е от тези дни, когато в късните часове в кв.“Владислав Варненчик“ е спрян лек автомобил за извършване на проверка. В колата са били трима мъже, като у тях униформените намерили няколко пластмасови шишенца и електронна цигара, съдържащи високорискови наркотични вещества, според изготвените експертни справки. Процесуално-следствените действия продължили и в дома на един от нарушителите, където криминалистите намерили над 12 000 евро.
От пресцентъра на МВР в морския град дзопълниха, че през последните дни, служителите на реда извършили проверка на трима мъже, у които намерили и иззели метамфетамин, марихуана и фентанил, видно от направените експертни справки. Нарушителите били задържани в ареста за срок до 24 часа. Срещу мъжете - на 18, 32 и 36 години са образувани бързи производства, разследването по които продължава под наблюдение на прокуратурата.
