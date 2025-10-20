След извършени издирвателни мероприятия служители на Първо РУ задържаха 26-годишна жена, живуща във Варна, извършила три грабежа в рамките на дни, съобщиха от пресцентъра на МВР в морския град.И в трите случая деянията са извършени с употреба на сила и са се случили в централната част на града.Пострадалите са малолетно дете на 10 години, на което е отнето яке с емблема на футболен клуб, жена на 71 години, на която е издърпана златна обеца тип халка от ухото и друга възрастна жена на 75 години, на която са издърпани двете обеци от ушите.Тримата пострадали са жители на Варна. По случаите са образувани досъдебни производства, а извършителката е задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР.