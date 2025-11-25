Твърде смело ще прозвучи твърдението, че във Варна има ясна визия за пешеходната инфраструктура. Това мнение изрази архитект Максим Недков в предаването на Радио Варна "Новият ден". Той не отрича проблемите, но и не бърза да прави генерални оценки. По думите му липсва стратегически документ, който да зададе дългосрочна рамка. Работата се случва "на парче", но според него това не е лошо, ако се движи в правилната посока и е резултат от диалог между различни участници в процеса.По повод най-опасните места за пешеходци, архитектът не се ангажира с даване на пример заради субективната гледна точка. Той посочи инициативата "Черна писта", която картографира местата с най-много инциденти в страната. Няма по-добра метрика от статистиката, категоричен е Недков и подчерта, че визуално опасните места понякога се оказват по-безопасни от идеално изглеждащи зони, където скоростта на автомобилите е по-висока.На въпрос достъпна ли е средата за най-уязвимите - хора с увреждания и майки с колички, Недков посочи, че този проблем е едновременно управленски и архитектурен.Един висок бордюр може да се окаже бариера, която да те спре да стигнеш до съседната улица, каза той.