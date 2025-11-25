Архитект: Няма ясна визия за пешеходната инфраструктура във Варна, работи се "на парче"
По повод най-опасните места за пешеходци, архитектът не се ангажира с даване на пример заради субективната гледна точка. Той посочи инициативата "Черна писта", която картографира местата с най-много инциденти в страната. Няма по-добра метрика от статистиката, категоричен е Недков и подчерта, че визуално опасните места понякога се оказват по-безопасни от идеално изглеждащи зони, където скоростта на автомобилите е по-висока.
На въпрос достъпна ли е средата за най-уязвимите - хора с увреждания и майки с колички, Недков посочи, че този проблем е едновременно управленски и архитектурен.
Един висок бордюр може да се окаже бариера, която да те спре да стигнеш до съседната улица, каза той.
Гуцанов от Варна: Предстои да обявим голяма стъпка в осигуряването на достатъчно места за нуждаещите се наши майки и бащи
