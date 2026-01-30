Красивата, единствена във Варна, арменска църква отбелязва на 31 януари храмовия си празник.Денят на Свети Саркис е национален празник на Република Армения, отбелязван ежегодно в края на януари - първата половина на февруари.Свети Саркис (320–370) е един от най-почитаните светци на Арменската апостолическа църква и целия арменски народ. Свети Саркис е от провинция Гамерек и е живял и е извършвал героични дела по време на управлението на император Константин Велики. Под влияние на проповедите на генерал Саркис, много войници са кръстени. През 363 г., по време на управлението на император Юлиан Отстъпник, свети Саркис страда за Христос .До наши дни е оцеляла красива легенда, която ни помага да разберем защо Свети Саркис се смята за покровител на младите влюбени. Завръщайки се победоносно от поредната битка, Свети Саркис и 39 от неговите войници и другари отпразнували победата си в кралския дворец. След пищен пир и доста алкохол, всичките четиридесет победители си легнали. Кралят заповядал на четиридесет млади жени да убият смелите воини. 39-те жени изпълнили заповедта и убили войниците и другарите на Саркис, но една жена, виждайки красивото лице на спящия Саркис, се влюбила лудо в воина. Вместо да убие Саркис, тя го целунала.Събудил се и осъзнал какво се е случило, Саркис мигновено оседлал белия си кон, скочил на него, сложил любимата си до себе си, пробил градските порти и напуснал града.Ето защо влюбените започнали да почитат Свети Саркис и да го виждат като свой покровител и защитник. А Свети Саркис винаги помага и съдейства на младите влюбени, които търсят неговата защита.Празникът на Свети Саркис, покровителят на младите влюбени, се чества официално в Армения от 2007 г. В нощта преди празника младоженците ядат солена палачинка и очакват разкритие насън за това коя булка или младоженец са предопределени.Красивата арменска църква "Св. Саркис“ във Варна е на над 180 години. Съграждането й започва по инициатива на тогавашния народен първенец на Варненската арменска колония – Хаджи Саркис Хайрабедян. През 2002 г. по инициатива на църковното настоятелство, с помощта на бизнес, организации и частни лица храмът бива обновен. Вече над 180 години в църквата се извършват литургии, ритуали и звучи красива арменска църковна музика.