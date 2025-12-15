До 28 декември Варна се превръща в дом на ръчното творчество и коледното вдъхновение с началото на Арт Фестивал "Сръчко“ – празник на занаятите, изкуството и споделените емоции. Фестивалът посреща посетители всеки ден от 10:00 до 19:00 часа, като предлага топла, празнична атмосфера и богато разнообразие от ръчно изработени изделия.На изложението гостите могат да открият множество уникални творения, създадени от талантливи занаятчии от цялата страна – ръчно изработени коледни украси, икони, рисувани дрехи, тъкани изделия, рисувани чаши, калъфчета за книжки, бижута, сапуни, грънци и още много други изненади. Всяко изделие носи своя собствена история и е изработено с изключително много любов, внимание и старание, което превръща покупката не просто в подарък, а в истинско преживяване.Организаторите на фестивала са помислили и за най-малките жители и гости на Варна, като са подготвили безплатна детска програма, изпълнена с творчески работилници, игри, спортни занимания и сценични изяви. Целта е да се подари на децата капка коледна магия, радост и възможност да творят и да се забавляват заедно. Пълната програма е достъпна на информационния плакат на фестивала.Особено вълнуващ момент от тазгодишното издание беше 13 декември, когато едно талантливо дете – Ален, заедно със своя брат Крум, поднесе специален коледен поздрав. С музика, искреност и детска чистота те отправиха послание към всички присъстващи – малки и големи – да спрем за миг, да бъдем "ЗАЕДНО“, да се опитаме да открием поне частица от онова чисто и силно коледно вълшебство, което живее в детските очи. Послание да запалим отново онова топло пламъче в себе си, такова, каквото гори в сърцата на децата.Арт Фестивал "Сръчко“ не е просто изложение – той е място за срещи, споделяне, усмивки и истински празничен дух.Елате да се забавляваме ЗАЕДНО. Защото Коледа е най-красива, когато я споделяме.