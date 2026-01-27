С графичната изложба "Из колекциите“ - 16-то издание, която ще се проведе от 29-ти януари до 22-ри февруари 2026 г., Арт Галерия Le Papillon във Варна ще започне ударно новата година. Вернисажът е на 29.01.2026 г. /четвъртък/ от 16:00 до 19:00 часа.По традиция, всяка година през януари дните в изложбения календар на Арт Галерия Папийон са посветени на почитта към графичното изкуство, с което много български творци засвидетелстват таланта си на международната сцена. Фокусът на селекцията на това 16-то издание "Из колекциите“ от 29-ти януари до 22-ри февруари 2026 е поставен върху утвърдени имена в българското изкуство, отдавна надскочили границите на родината, чийто творби са част от престижни частни колекции в България и в чужбина, предлагани на международни аукциони и влизащи в експозициите на големи европейки галерии. Представените автори се изразяват във всички жанрове на изящното и приложното изкуство, и част от техния творчески път неминуемо включва и овладяването на графични техники в различни периоди.Годишната сборна графична изложба, обогатявана и надграждана през годините с акценти поставяни върху различните техники, и през 2026-та в изложбения салон на Le Petit Papillon Art Gallery среща почитателите на графичното изкуство в малък и голям формат. Това е селекция от различни колекции на произведения на обичани, утвърдени, награждавани художници, изразяващи се със средствата и в различните техники на графиката, на рисунката с игла, щихел, включително офорт, линогравюра, акватинта, в черно бели нюанси или в цветна литография, или акварел. Творчеството им вълнува поколения почитатели на съвременното изкуство, вдъхновява, предизвиква, впечатлява и държи ума буден и любопитен. Превърнали се в репери, чрез ярко заявена индивидуалност и харизма, безспорният талант на тези личности, остава в съзнанието на всеки, докоснал се до техните произведения, дори някои от тях вече да са завършили земния си път. Убедени в силата на творчеството да приобщава нови и да събира стари приятели на изкуството, в пространството на Le Petit Papillon Art Gallery ще представим произведения на следните автори: Веселин Дамянов – Вес, Георги Баев (1924-2007), Георги Даскалов (1942 - 2014), Георги Лечев (1949 – 2025), Живко Мутафчиев, Захари Каменов, Иван Димов (1943 - 2024), Кольо Карамфилов (1963 - 2014), Милко Божков, Николай Майсторов, Стоян Цанев (1946-2019), Свилен Блажев, Явор Цанев (1956-2014).В това 16-то издание с много внимание сме подбрали литографии, офорти, линогравюри, които ще развълнуват запалени почитатели и колекционери, следящи творческият път на тези автори. Представяме тук подбора стартирайки с имената, свързани с град Варна и то с емблематични за Георги Лечев (1949 – 2025) цикъл гравюри върху медни плочи "This is for you“, както и няколко малки литографии. Друг автор от Варна, който също не е сред нас е Явор Цанев (1956-2014), представен с "Муза“ от 1998 година. Свързано с Варна е и името на Милко Божков, чийто великолепни цветни монографирани литографии от 1992 и от 1995 година в голям формат са един от акцентите на експозицията. В духа на цветността и жизнерадостта на творбите на Божков, за радост на почитателите, в селекцията са включени и няколко литографии от края на 90-те години на Стоян Цанев, внасящи много настроение, свежест и ритъм. Цветни са и монографираните литографии на Николай Майсторов, част от цикъла му за Дон Кихот, тема развивал както в множество рисунки, така и в графика. Разказвателна в типичния за Иван Димов (1943 - 2024) стил е и цветната литография с акватинта "Дворът на забравените“. Живко Мутафчиев е автор, чието творчество следим с любопитство и обикновено представяме в графичната изложба с най-новите му творби, които имат своята своеобразна премиера пред публика. Той отново присъства и в тазгодишната селекция, но в унисон с фокуса на това издание, са включени и негови литографии от 2011 година, интересно допълнение към цялостния обзор на неговото творчество. Като плавен преход от яркия жизнерадостен колорит към черно-белия контрапункт може да разгледаме селектираната творба на Свилен Блажев - жълтият цвят е силен акцент в иначе монохромната гама, в която е изпълнена литографията "Тяло“ от 2019 година. В подобен колорит е изпълнена и литография на Георги Баев (1924-2007), автор силно разпознавам с емблематична живопис в ярки, смели тонове. Литографията "Бариери“ от 1986 година допълва представите за неговото творчество, което се свързва предимно с емоционални цветови композиции, каквито ще видим и в двата му акварела, включени в експозицията. Директно от колекция от Япония, идва офорта с преге на Захари Каменов, отличаващ се с минимализъм в изказа и фини линии. Съвсем не така деликатна е темата в литографията от цикъла "The shadow of the head“ на Веселин Дамянов – Вес. Характерни за творческия почерк на автора са черно-белите му графични изображения, представящи пространствено-времеви монолози, които въздействат чрез силни послания, а цветните елементи са търсен акцент. Емоционални внушения откриваме и в литографията на Кольо Карамфилов (1963 - 2014), чиито образи често са родени от сблъсъка на различни светове, идеологии, убеждения. С новаторски подход и нестандартни идеи, творбите на Кольо Карамфилов звучат винаги актуално в ежедневието ни и едновременно с това повдигат непреходни въпроси. В експозицията е включена и монографирана литография на Георги Даскалов (1942 - 2014). Селектирана е черно-бяла литография от цикъл "Visages“ от 1971 година, включващ както черно-бели, така и цветни екземпляри.Заповядайте на вернисаж на 29.01.2026 г. /четвъртък/. от 16 ч. до 19 ч., когато по традиция отдаваме почит на графиката, като важна част от изящното изкуство с ежегодната графична изложба на Арт Галерия Папийон.