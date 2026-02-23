Благотворителната акция "Огнена" Огняна Серафимова и фамилия, ще се проведе днес от 18:00 часа в Зона за споделено изкуство Нира Арт – Варна.След като пожар опустоши дома на художничката и сценограф Огняна Серафимова във Варна преди броени дни, артистичната общност в града, заедно с колеги от София - от НХА, СБХ и театралните среди, се обединява около идеята да се подкрепи с творческо събитие семейството, за да може да възстанови апартамента бързо и трите им деца да растат спокойно.Инициатор на pop-up изложбата на фамилията и акцията "Огнена" е онлайн изданието за култура ArtVarna.net с личната подкрепа на проф. Валери Чакалов и на Нина Локмаджиева."Мили приятели, новината от вторник за големия пожар във Варна беше смутила много от вас. Да - вкъщи стана, почти всичко изгоря, но важното е че сме живи и здрави аз, бебето, мъжа ми и майка ми. За радост подадохме сигнал бързо и напуснахме сградата навреме."В експозицията ще видим документални кадри от пожара, но и преосмислянето на овъглените обекти като абстрактни графични визии, както и други работи на Огняна Серафимова. Фотографиите са с названия от стихове на поета Иван Димитров. "Когато огънят е заложен в теб, дори след като едва не отнеме животът ти, има как да го погледнеш и осмислиш чрез обектива на Изкуството" - вярва Огняна.Сериозно е присъствието в изложбата на майката Цветана Векова - уважаван артист, която представя маслена живопис от няколко цикъла от последните години. Нейният брат Дeян Веков също се включва с някои от своите сънувани пространства - живопис и принт. И сестрата на Огняна - Деница Серафим участва с живопис. Родоначалниците на фамилията - покойните признати варненски художници Маргарита Денева и Христо Веков също са включени в тази експозиция, която сякаш събира фамилната духовна защита за най-младите в труден за тях момент.Множество картички, постери, малки пластики и дори мартеници уникати дават възможност на всеки да направи малък жест на подкрепа.Изложбата ще остане експонирана само до 28.02.2026 в Зоната за споделено изкуство "Нира Арт" във Варна на ул. "Св. Климент" 23 Б, до магазин Бурлекс, Гръцката махала.Време за посещения - всеки ден от 14:00 до 18:00.Можете да подкрепите Огняна и от други градове чрез сметките:Първа инвестиционна банкаBG59FINV91501015356555Титуляр: Огняна СерафимоваРеволют:@ognyannejeLT02 3250 0522 2533 7704Ognyana SerafimovaБлагодарности за всички, които са със семейството на Огняна в този момент!Заедно можем да творим добро!