Асансьори на половин век возят пациенти и лекари в тази болница във Варна
© Varna24.bg
Двата основни асансьора на болницата са от построяването на сградата от 1974 г. Необходима е тяхната спешна подмяна, тъй като освен от персонала на болницата се ползват и от пациентките, като част от тях са бременни, стана ясно днес на заседанието на комисията по здравеопазване на ОбС - Варна. Съветниците дадоха положително становище на писмото и го препратиха към комисията по финанси и бюджет.
Членовете на комисията разгледаха и няколко искания за подобряване на материалната база и покупка на нова апаратура за общинските лечебни заведения. Положително становище получи писмо за закупуване на специализирана система за фетална морфология 4D за нуждите на ДКЦ III във "Владислав Варненчик“. Подкрепено бе и искането на ДКЦ V "Св. Екатерина“ за придобиване на нов ехограф за нуждите на акушеро-гинекологичния кабинет.
Одобрение получи и искането за осигуряване на средства за основен ремонт на сградата на ДКЦ "Св. Иван Рилски“. За проектиране, авторски и строителен надзор ще бъдат необходими 65 000 лв., а за изготвяне на технически паспорт – още 15 000 лв.
В рамките на дискусията беше изтъкнато, че при всички ремонтни дейности в общинските лечебни заведения задължително трябва да се предвижда изграждането на пожароизвестителни инсталации. В момента подобни системи са налични само в Онкоболницата и ДКЦ "Чайка“.
Още от категорията
