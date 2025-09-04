Благомир Коцев. Това стана ясно от думите на председателя на политическата партия Асен Василев, който заедно с акад. Николай Денков дойдоха в морския град за участие в 8-ия протест в подкрепа на задържания градоначалник.
"Ако до края на седмицата КПК не внесе документите в съда, ще отидем и ще ги вземем и внесем ние", стана ясно от думите на Василев.
Стотици се събраха днес пред сградата на Общината във Варна, за да подкрепят Коцев, както и другите задържани.
Сред тях бе и съпругата на арестувания общински съветник Николай Стефанов, която издигна плакат "Винаги до теб! Обичам те, Николай!".
Временният кмет Павел Попов е категоричен, че това е настъпваща диктатура. Пред насъбралото се множество той разказа, че незнайно как, но дни след като са излезли снимки на бившия кмет Портних с депутат от ДПС - Ново начало из региона, прокуратурата е прекратила постановлението по делото за вината на бившия кмет на тръбата в езерото.
