Аспарухов мост на близо половин век: Открит е от Тодор Живков
Мостът е част от магистрала "Черно море“ и Европейски път E87. Свързва кварталите Аспарухово и Галата с централната част на града. Представлява единствената сухопътна връзка през плавателния канал Варна – Девня, свързващ Белославското и Варненското езеро с Черно море.
Аспаруховият мост е вторият с най-голям отвор в България от 160 m след моста Нова Европа (Дунав мост 2) между Видин и Калафат, който има няколко отвора от 180 m.
Преди Аспаруховият мост да бъде построен, транспортът между Варна и Бургас е по-затруднен. Каналът между езерото и морето е преодоляван посредством подвижен метален мост, вдигащ се при преминаване на кораби. Това изключително е забавяло стопанските и туристическите връзки между Северна и Южна България.
Източник на информацията: Wikipedia
