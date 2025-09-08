Аспарухов мост стана на 49 години. Мостът е бил пуснат в експлоатация предсрочно на този ден през 1976 година. Открит е от председателя на Държавния съвет Тодор Живков. Направено е и освещаване от варненския митрополит Кирил на 7 април 2013 г.Мостът е част от магистрала "Черно море“ и Европейски път E87. Свързва кварталите Аспарухово и Галата с централната част на града. Представлява единствената сухопътна връзка през плавателния канал Варна – Девня, свързващ Белославското и Варненското езеро с Черно море.Аспаруховият мост е вторият с най-голям отвор в България от 160 m след моста Нова Европа (Дунав мост 2) между Видин и Калафат, който има няколко отвора от 180 m.Преди Аспаруховият мост да бъде построен, транспортът между Варна и Бургас е по-затруднен. Каналът между езерото и морето е преодоляван посредством подвижен метален мост, вдигащ се при преминаване на кораби. Това изключително е забавяло стопанските и туристическите връзки между Северна и Южна България.Източник на информацията: Wikipedia