Поредна инициатива за облагородяване на градската среда реализираха днес в район "Аспарухово“. За това съобщи кметът на района Ивайло Маринов във Facebook.200 рози, 3 магнолии, две фотинии и пампаска трева са били засадени на кръговото кръстовище до Сити центъра.Маринов изказва благодарности на семейство Карина и Михаил Велчеви и на Sunday Garden за оказаното съдействие при осигуряването на растенията, както и на Васил Христов, Ивайло Георгиев и Кристиан Ганчев, които се включиха в инициативата."Съвместно с представители на мотоклуб "Братя във вятъра“ засадихме и пет фотинии на алеята до "Фанагория“ в Аспаруховия парк. На същото място предстои изграждането на Алея на рока, с която ще увековечим събитието "Varna Rock Adventure“. Намерението ни е след всеки следващ концерт да засаждаме по едно дърво, придружено от елементи с имената на участващите изпълнители.Неслучайно именно там беше поставена и новата чешма в парка!Изказвам благодарност към всички граждани, организации и доброволци от район "Аспарухово“, които се включват и подкрепят усилията ни за подобряване облика на района", написа още той.