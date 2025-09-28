Атанас Зафиров във Варна на среща с Обединението на жените социалистки, съобщиха от пресцентъра на партията.
Като председател на Националния борд на водите той подчерта, че решенията вече се прилагат, но процесът изисква време: “Нямаме магическа пръчка, за да премахнем годините на бездействие, но първите стъпки са направени. Министрите от БСП са си на мястото и ще бъдат на висотата на проблема. Това е големият смисъл на нашето участие във властта – ние не бягаме от кризите, ние сме тези, които знаят как да ги решат."
Зафиров поздрави присъстващите по повод 20-годишнината на женската организация на БСП. “Вашето обединение внесе нова енергия и се превърна в идеологическия гръбнак и морален компас на партията. Жените в БСП винаги са отстоявали критичност, солидарност и другарство – качества, които ни вдъхновиха и при промените, които стартирахме в партията", изтъкна той.
Вицепремиерът обърна внимание и на темата за равнопоставеността: "Държавата все още е в дълг към жените, които според последните проучвания получават около 15% по-ниско възнаграждение за същия труд. Нашият ангажимент е това да се промени.“ В заключение той припомни, че тази година се навършват 80 години от края на Втората световна война: " Това е голямата тема и днес, когато войната отново се опитва да стане част от нашето ежедневие, заличавайки десетилетията на мир, който дължахме на трудно научените уроци. БСП продължава да е единствената реална и действена антифашистка партия в България. Ние неотклонно ще продължим да се противопоставяме на реваншистките опити за пренаписване на историята."
