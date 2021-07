"Атос" ще се представи като дуо на 23 юли в Градската галерия във Варна

© Сред поредицата от елегантни камерни концерти на Международния музикален фестивал “Варненско лято" 2021 е и гастролът на формация “Атос", която като трио получава много суперлативи от критиката и любовта на публиката в Европа, Америка, Австралия, съобщи за Varna24.bg Нина Локмаджиева.



Поради заболяване на виолончелиста Стефан Хайнемайер, трио “Атос" ще се представи във формат на дуо, като ще съобрази програмата си с промяната. Двамата изпълнители Анете фон Хен – цигулка и Томас Хопе – пиано, ще предложат концерт, чиято първа част ще потопи публиката в дълбокото преживяване на немската класика със Соната опус 12 от Бетовен и с Брилянтно рондо на Шуберт. Във втората част ще чуем четири романтични пиеси на Дворжак и Соната №2 от Прокофиев.



“Атос" е създадено през 2003 г. от цигуларката Анете фон Хен, виолончелиста Щефан Хайнемайер и пианиста Томас Хопе с мисията да търси характерното звучене на струнен квартет, постигнато чрез музициране в клавирно трио. През 2007 г. са отличени с наградата за трио Kalichstein-Laredo-Robinson, която им осигурява възможността за 20 концерта в САЩ, сред които и дебютен концерт в Карнеги хол в Ню Йорк. Детройт Прес оценява високо тяхното изпълнение: "Три гласа – едно звучене: великолепно звуково единство на фраза, тон, чувство и интерпретация."



През същата година на Международния конкурс за камерна музика в Мелбърн Триото печели не само първа награда, но и голямата награда Musica Viva Tour Prize, както и наградата на публиката. За първи път в историята на този конкурс, който се провежда на всеки четири години, един ансамбъл е отличен с всички тази отличия. Година по-рано трио “Атос" печели първа награда за най-добро изпълнения на произведение на Шуберт на Международния конкурс "Франц Шуберт и музиката на новото време“ в Грац. Сред отличията на Триото е призът на BBC Radio 3 New Generations Artists (Творци на новите поколения) за 2009/2011 за многобройните записи и участия на фестивали във Великобритания.



Трио Атос участва на престижни фестивали като Schleswig-Holstein Music Festival, Rheingau Music Festival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Festspiele Schwetzingen, the City of London Festival, Budapest Spring, and Enescu Festival (Bucharest). Открояват се дебютите на Триото в Уигмор хол (Лондон), Карнеги хол (Ню Йорк) и Концертгебау (Амстердам), посрещнати с високо признание от критика и публика. Под патронажа на Musica Viva Australia осъществяват успешно турне в Австралия и турне в САЩ с национални и международни симфонични оркестри. Издадените компактдискове на триото привличат вниманието на критиката и музикалните среди.



Анете фон Хен свири на Страдивариус, собственост на покойния Ифра Нийман, предоставена й от семейството на известния цигулар, който Варна свързва с Лятната академия “Варненско лято".



ММФ "Варненско лято“ 2021 се организира от Община Варна в партньорство с Министерството на културата, Национално училище по изкуства "Добри Христов“, Театрално-музикален продуцентски център - Варна, и със съдействието на Градската художествена галерия "Борис Георгиев", Регионален исторически музей, Дворец на културата и спорта – Летен театър и Фестивален и конгресен център - Варна, Queen Elisabeth Music Chapel.