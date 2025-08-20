Еколози са вдигнати "на крак", заради потенциално замърсяване на Варненското езеро. За възникнала аварийна ситуация в Канално-помпена станция Запад (КПС Запад), свързана с преустановено електрозахранване, в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) -Варна постъпи уведомление от "ВиК Варна“ ООД. Причината е аварийна ситуация по електропреносната мрежа, стопанисвана от "Енерго-Про Варна“ ЕАД.Незабавно е организирана съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция Черноморски район и РЛ-Варна при Изпълнителна агенция околна среда, гр. София. При проверката е установено, че от 7:00 часа на 18.08.2025 г. е преустановено електрозахранването в станцията, в резултат на което помпите не работят и отпадъчните води аварийно се заустват във Варненско езеро.Взети са водни проби от потока отпадъчни води от КПС Запад, отклонен към Варненско езеро. Към момента в РИОСВ-Варна няма постъпила информация за резултатите от извършените анализи. В случай, че бъдат установени превишения ще бъдат предприети съответните административно-наказателни действия.Още същия ден в 14:40 часа електрозахранването е възстановено и заустването на отпадъчни води във Варненско езеро е преустановено.