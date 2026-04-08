На 07.04.2026 г. в РИОСВ – Варна постъпи уведомление от "ВиК Варна“ ООД за възникнала аварийна ситуация по канализационен колектор Ф500 в района на стадиона в кв. Аспарухово в града.

Незабавно е организирана съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция "Черноморски район“ и РЛ – Варна при Изпълнителна агенция по околна среда. При проверката е установено, че двете канално-помпени станции (КПС) са спрени с цел отремонтиране на канализационния колектор Ф500. Допуснато е преливане на отпадъчни води от КПС, разположена в парка на квартал Аспарухово, в нов канал, свързващ Варненско езеро с Черно море.

Към момента на проверката авариралият участък е отремонтиран и до края на деня се очаква да се възстанови нормалната работа на двете канално-помпени станции и да се преустанови заустването на отпадъчните води.

По заявка на РИОСВ – Варна са взети водни проби от отпадъчните води. Очакват се резултатите от извършените анализи. В случай че бъдат установени превишения, ще бъдат предприети съответните административно-наказателни действия.