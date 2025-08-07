Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кошмарно задръстване на Аспарухов мост във Варна. Това съобщават варненци в социалните мрежи. 

Трафикът е силно затруднен и в двете посоки. 

Причината за това е аварирал автовоз.