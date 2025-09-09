Сподели close
Аварирал камион блокира движението при км 351 на АМ "Хемус“  в посока Варна. Това съобщават от АПИ.

Движението се осъществява в изпреварващата лента. Участъкът се регулира с пътни знаци.