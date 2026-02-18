Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Аварирал камион на разклона за Кичево, посока Варна-Добрич, образува огромно задръстване.

Пътноподдържащата фирма се опитва да извади камиона, за да освободи пътя.

Опашката от автомобили е огромна, видя Добрич онлайн

 

 

 

 

 

 

 