Авария край Варна оставя много домакинства без вода
©
Прекъсването засяга конкретни райони от населеното място, като от дружеството уверяват, че работят по бързото възстановяване на нормалното водоподаване.
При възникване на усложнения времето за нормализиране може да бъде удължено, за което дружеството ще информира допълнително.
Още от категорията
/
10-годишна гимнастичка от Варна тренира по 5 часа, учи, а след това прави мартеници за благотворителна кампания
05.01
Коцев в новогодишното си послание: Когато сме заедно, можем да преодоляваме всички трудности – и ние го направихме
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Варненци са предупредени: Избягвайте този район!
09:42 / 24.01.2026
Мъгливо време над по-голяма част от страната днес, вижте какво ще...
08:50 / 24.01.2026
Делото на бившия кмет на Варна Иван Портних ще се разглежда от СГ...
15:38 / 23.01.2026
Племеникът на великия Парцалев с уникално ателие в центъра на Вар...
08:52 / 24.01.2026
Варна излиза на протест днес
08:39 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.