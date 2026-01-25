На 25 януари 2026 г. част от село Осеново, край Варна, остава без водоснабдяване до около 19:00 часа, съобщиха от ВиК – Варна.Прекъсването засяга конкретни райони от населеното място, като от дружеството уверяват, че работят по бързото възстановяване на нормалното водоподаване.При възникване на усложнения времето за нормализиране може да бъде удължено, за което дружеството ще информира допълнително.