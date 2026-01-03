Район на Варна остава днес без вода.До около 15 ч. поради авария на ул. "Петко Ю. Тодоров", без вода ще останат живеещите в карето между ул. "Струга", бул. "Сливница", ул. "Отец Паисий" и бул. "Цар Освободител".Поради възникнала авария, без вода до 14.00 ч. днес ще бъдат също и жителите на с.Садово.