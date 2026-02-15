Сподели close
Авария оставя ж.к "Бриз" във Варна без вода днес.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 15 часа, съобщиха от ВиК-Варна на сайта си. 

Преди дни друга авария остави отново части от местностите "Бриз" и "Свети Никола" без вода.