Авария оставя един квартал във Варна без вода днес
© ФОКУС
Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 15 часа, съобщиха от ВиК-Варна на сайта си.
Преди дни друга авария остави отново части от местностите "Бриз" и "Свети Никола" без вода.
Варненец: Да се създаде комисия, която да обходи улиците, по които е работено и да излезе със становище по въпроса
