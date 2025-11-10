Аварийни екипи работят по отстраняване на авария на тръбопровода във Варненското езеро, съобщи по време на ежеседмичната оперативка заместник-кметът Пламен Китипов. Той посочи, че в Община Варна е получена информация за текуща авария на временния тръбопровод във Варненското езеро, което е предпоставка за замърсяване с битови отпадъчни води. В неделя към 15:00 операторът на канализационна помпена станция "Аспарухово“ съобщава за спад в налягането, а към 17:00 за отсъствие на налягане в тръбопровода.Днес към 9:00 плавателният съд за аварийни дейности на строителя "Хидроремонт ИГ“ ООД е получил разрешение за обследване и към 10:00 е установено местоположението на аварията. Разместена е връзка между два участъка на временния тръбопровод, което е довело до освобождаване на напора и изтичане в езерото. Вероятната причина е турболенцията в придънната зона, предизвикана от преминаване на голям кораб с дълбоко газене в неделя следобед, поясни Китипов.Аварийният екип е започнал незабавно дейности за възстановяване на целостта и проводимостта на временния тръбопровод. Метеорологичните условия са благоприятни, включително и за водолазни работи. Изпълнителят е заявил готовност да спре изтичането на отпадъчни води във възможно най-кратък срок, като междувременно ще предоставя актуална информация за напредъка по отстраняване на аварийната ситуация.Предприети са всички стъпки в съответствие с одобрения Авариен план, част от Договора за изпълнение на този обект. Подготвена е кореспонденцията със заинтересованите институции, както и оповестяване към гражданите за рисковете от взаимодействие със замърсени води във Варненското езеро. Публичната информация ще бъде актуализирана в съответствие с напредъка на дейностите по възстановяване на напорния тръбопровод, каза още заместник-кметът.Строежът "Ремонт на напорен тръбопровод ∅ 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на Варненското езеро“ е с финансиране от МРРБ по споразумение № РД-02-30-574/01.04.2024 г. Понастоящем има съществено забавяне на плащанията от финансиращия орган, което се отразява пряко на възможността за завършване на СМР. Едва тогава ще отпадне необходимостта от временния тръбопровод и Общината ще има надеждно решение за пренос на отпадъчни води през езерото.Изпълнителят кредитира строителството и има неразплатени дейности, изпълнени и отчетени през 2024 г., за които са издадени фактури и платен ДДС. С финансиращия орган МРРБ за водени множество разговори, срещи и кореспонденция, с които се обръща внимание на значимостта на обекта, за рисковете от щети по околната среда, здравето на хората и качеството на обитаване на крайбрежната територия. Още през май т.г. Изпълнителят уведоми общината за невъзможност да продължи договорените дейности без текущо финансиране. Независимо от това "Хидроремонт ИГ“ ООД поддържа готовност за работа и реагира своевременно и отговорно в няколкото аварийни ситуации. Ако не бъде осигурен своевременно финансов ресурс от страна на МРРБ може да се достигне до реално прекратяване на договорните отношения между Община Варна, като възложител и изпълнителя на СМР "Хидроремонт ИГ“ ООД, като бъде предявен съдебен иск.На 31.10.2025 г. бе подписано Споразумението между МРРБ и ББР, с което се определят реда и условията за разплащания на проекти, одобрени съгласно Закона за държавния бюджет за тази година, като програмата не допуска мостово финансиране. Българска банка за развитие трябва да пристъпи към плащания по проекти на общините и това е допълнителна възможност за навременно осигуряване на необходимите средства за завършване на строежа.