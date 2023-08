Автоботите отново ще радват най-малките във Варна! Вижте кога и къде

© Поради големият интерес, който възбудиха автоботите на 15-и август, те отново ще бъдат на арт фестивала "Сръчко", съобщиха организаторите. Децата на Варна и техните родители ще могат да се докоснат до бъдещето и да си поиграят на 19-и август (събота) от 18,30 часа в градинката между Община Варна и Археологическия музей (в близост до Паметника на загиналите приморци). Неповторимото занятие по автоботика е абсолютно безплатно.



От него децата ще научат за: TRANSPORTATION DESIGN AND MOBILITY, ENGINEERING IN MOTORSPORTS, PRE-PROGRAMMING, CONCEPT DESIGN, AI, IT. Ще бъдат обсъждани високите технологии в автомобили (LAMBO REVENTON, DELAGE D12, MACA S11), състезания (ROBORACE, FORMULA E, F1) и филми (TRON, OBLIVION, TRANSFORMERS). Най-малките варненчета ще разгледат концептуални дизайни, вдъхновени от природата или индустрията. Ще се запознаят със съвременните технологии за задвижване – хибридни, електрически, хидрогенни и турбинни. Ще навлязат в света на AI и автономно придвижване, безпилотни робосъстезания, летящи превозни средства и футуристични болиди.