Верижна катастрофа е станала до катедрален храм "Успение Богородично“ във Варна между автобус и лек автомобил. Това съобщи читател на "Фокус".

Няма пострадали.

Образувало се е задръстване.

Шофирайте внимателно!