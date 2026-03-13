Катастрофа е станала тази сутрин в района на Харамията, на кръстовището на бензиностанция "Петрол".Читател насподели са се ударили лека кола и автобус, който е превозвал работници. Ударът е само с материални щети. Няма пострадали лица.Припомняме, че в този участък се извършва подмяна на пътната настилка, което допълнително затруднява трафика.Шофирайте разумно!