Катастрофа е станала тази сутрин в района на Харамията, на кръстовището на бензиностанция "Петрол".

Читател на Varna24.bg сподели са се ударили лека кола и автобус, който е превозвал работници. Ударът е само с материални щети. Няма пострадали лица.

Припомняме, че в този участък се извършва подмяна на пътната настилка, което допълнително затруднява трафика.

Шофирайте разумно!