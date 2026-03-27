Във връзка с преминаването към лятното часово време, от 1 април 2026 г. ще бъдат въведени летни разписания на автобусна линия № 55, съобщиха от ОП ТАСРУД.Промените ще засегнат както делничните, така и празничните дни.От ЖП Гара – 08:10; 12:00; 18:40 ч.От м. "Корабостроител" (Крушките)– 09:15; 12:40; 19:20 ч.